Presenta Desarrollo Económico a regidores proyectos estratégicos para 2026

Publicidad - LB2 -

Las iniciativas se enfocan en atracción de inversiones, apoyo a mipymes y promoción turística de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo sostuvieron una reunión de trabajo con directivos de la Dirección General de Desarrollo Económico, quienes presentaron los proyectos estratégicos aprobados dentro del presupuesto municipal 2026, orientados a fortalecer la actividad productiva y turística de la ciudad.

El coordinador de la Comisión, el regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, informó que durante el encuentro se revisaron las líneas de trabajo que se desarrollarán a lo largo del año, así como diversas observaciones encaminadas a robustecer los proyectos ya planteados por la dependencia.

- Publicidad - HP1

Entre las acciones destacadas se encuentra la intención de organizar nuevamente un foro económico, similar al realizado el año pasado, con posibles ajustes en su denominación, pero conservando el objetivo central de generar un espacio de análisis, vinculación y reflexión sobre el desarrollo económico de Ciudad Juárez.

Durante la reunión también se presentaron propuestas provenientes de las áreas de industria, turismo y micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales estarán enfocadas en la atracción de inversiones, el fortalecimiento del sector turístico y el impulso a pequeños negocios, incluidos aquellos que operan desde el hogar.

Acosta Aviña explicó que los proyectos se concentran en tres ejes principales: el apoyo a la proveeduría local mediante esquemas de vinculación y networking; el respaldo a madres de familia y amas de casa para el emprendimiento de pequeños negocios; y una estrategia de promoción turística para proyectar a Ciudad Juárez a nivel nacional e internacional.

En materia turística, se dio a conocer que el Gobierno Municipal contempla participar en el Tianguis Turístico de Acapulco, uno de los eventos más relevantes del país en este rubro, con la finalidad de establecer alianzas estratégicas y posicionar a la ciudad como un destino con potencial de crecimiento.

El regidor destacó que Ciudad Juárez registró la mayor ocupación hotelera del estado, por lo que consideró necesario impulsar el turismo de placer, además del turismo de negocios que tradicionalmente caracteriza a la frontera.

Finalmente, señaló que la Comisión, integrada también por los regidores Alejandro Jiménez Vargas y Laura Fernanda Ávalos Medina, mantendrá la visión del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, enfocada en fortalecer la economía local mediante el apoyo al sector empresarial, el emprendimiento y la promoción estratégica de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.