Presenta Coordinación de Resiliencia programas de salud mental para jóvenes

Iniciativas buscan atender a estudiantes de preparatoria mediante actividades comunitarias y expresión emocional.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de la Juventud sostuvieron una reunión con la titular de la Coordinación de Resiliencia, Yesenia Hidalgo González, quien presentó el programa Resiliencia y Salud Mental, dirigido a jóvenes de nivel preparatoria en la ciudad.

El encuentro se realizó con la participación de la regidora Luz Clara Cristo Sosa, coordinadora de la Comisión, así como de Laura Fernanda Ávalos Medina y Héctor Hugo Avitia Arellanes, a quienes se les explicó que el objetivo central es trabajar con jóvenes que están entrando a la edad adulta, un sector que suele recibir menor atención frente a programas enfocados en niñas, niños y adolescentes.

Entre las acciones planteadas destaca el urbanismo táctico, estrategia que contempla la intervención de espacios públicos mediante pintura, con la finalidad de fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad comunitaria.

Como parte de este esquema, se informó que el próximo 14 de febrero se realizará una actividad frente al Centro Municipal de las Artes, donde jóvenes podrán plasmar en el concreto elementos que representen la identidad de Ciudad Juárez, con la intención de generar mayor vínculo emocional con su entorno.

Para esta actividad, la Fundación Praise Making donará la pintura, permitiendo que las y los participantes expresen de manera gráfica lo que sienten y piensan sobre su ciudad.

Otro de los proyectos presentados fue el Alfabeto Transfronterizo, un taller que actualmente se desarrolla con la participación de especialistas en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 270, y que se busca replicar en otros planteles.

Este taller tiene como propósito abordar la salud mental a través de ilustraciones, facilitando que las y los jóvenes expresen y canalicen sus emociones de una manera creativa y accesible.

En los casos donde se detecte la necesidad de atención especializada, se contempla canalizar a las y los jóvenes a Centros Comunitarios, para que reciban apoyo psicológico y seguimiento posterior.

A la reunión también asistió el director del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Osvaldo Rivas García, así como personal de dicha dependencia, quienes acompañarán la implementación de estas estrategias orientadas al bienestar emocional de la juventud juarense.

