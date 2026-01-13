Presenta CEMATH a regidores su esquema de trabajo para 2026

Publicidad - LB2 -

Plantean apertura de dos nuevos puntos de atención y un crecimiento estimado del 30% en beneficiarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública sostuvieron una reunión con el director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Antonio Salas Martínez, quien presentó el plan de trabajo 2026 del Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres y Masculinidades (CEMATH), enfocado en ampliar su cobertura territorial y fortalecer sus servicios.

Durante el encuentro, el funcionario expuso el proyecto a la regidora y coordinadora de la comisión, Mireya Porras Armendáriz, así como a María Dolores Adame Alvarado y José Eduardo Valenzuela Martínez, con el objetivo de sumar dos nuevos puntos de atención al centro que actualmente opera en la colonia Parajes de San Isidro.

Salas Martínez informó que para este año se prevé la habilitación de un espacio en la colonia Galeana y otro en Parajes de San Juan, con esquemas diferenciados de atención. En Parajes de San Juan se brindará atención primaria, mientras que en el otro punto se ofrecerá atención secundaria y terciaria, lo que permitirá ampliar la cobertura y diversificar los servicios.

“De esta manera se va a ampliar el número de beneficiarios, el número de terapias y va a crecer el personal especializado, logrando así una mayor cobertura”, explicó el funcionario.

El director de Prevención Social precisó que la apertura de los nuevos centros no afectará las actividades itinerantes que el CEMATH realiza de manera permanente en maquiladoras, escuelas, organizaciones de la sociedad civil y dependencias públicas, las cuales forman parte de su estrategia preventiva.

Con la implementación de estos nuevos espacios, se estima un incremento del 30 por ciento en el número de beneficiarios, además del fortalecimiento del equipo profesional dedicado al trabajo con hombres y masculinidades. De manera paralela, se anunció un proyecto de capacitación en coordinación con el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), enfocado en la formación de especialistas en esta materia.

En cuanto a los resultados obtenidos durante 2025, Salas Martínez informó que se impartieron 895 sesiones de atención personalizada, además de 4 mil 700 participantes en sesiones grupales. En el sector maquilador se atendió a 15 mil 389 personas, mientras que a través de organizaciones civiles se ofrecieron charlas a 448 personas, y en centros escolares se alcanzó a 15 mil 353 integrantes, entre alumnado y personal docente.

El funcionario explicó que la atención del CEMATH se divide en menores de edad, desde los 12 años, generalmente relacionados con prácticas abusivas de carácter sexual, y adultos a partir de los 30 años, que acuden principalmente por situaciones de violencia intrafamiliar. Agregó que las personas participantes deben cumplir con un proceso de 52 semanas, derivado de conductas inapropiadas o violentas.

Salas Martínez destacó que los índices de permanencia en los programas han sido elevados, ya que en los últimos tres años solo dos personas han abandonado los cursos, y advirtió que el incumplimiento del proceso puede derivar en consecuencias legales para quienes participan bajo algún esquema de canalización institucional.

