Preparan regidores Semana Municipal de la Salud Mental 2026

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Las actividades se realizarán del 5 al 10 de octubre y estarán dirigidas a distintos sectores de la comunidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las Comisiones Edilicias de la Familia y Asistencia Social, y Salud Pública trabajan en la organización de la Semana Municipal de la Salud Mental 2026, que se llevará a cabo del 5 al 10 de octubre en Ciudad Juárez.

La regidora Sandra García Ramos, coordinadora de la Comisión de la Familia y Asistencia Social, informó que en la jornada participará personal de distintas dependencias municipales, con actividades enfocadas en niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas mayores, docentes, primeros respondientes, trabajadores y público en general.

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Como parte de la programación, el lunes 5 de octubre se realizará una conferencia magistral abierta a la comunidad en el Auditorio Cívico Benito Juárez, a partir de las 17:15 horas.

La actividad estará dirigida especialmente a personas que encabezan grupos, docentes, líderes sociales y empresariales, así como a ciudadanía interesada en el tema de salud mental.

García Ramos explicó que esta jornada deriva del acuerdo aprobado por el Cabildo en enero de este año, mediante el cual se estableció una semana dedicada a visibilizar la salud mental en el municipio.

Durante esos días, las dependencias participantes desarrollarán actividades desde sus respectivas áreas de atención, entre ellas la Dirección de Salud, el DIF Municipal, SIPINNA, la Dirección de Educación, la Dirección General de Centros Comunitarios y el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez.

La Dirección de Educación contempla llevar acciones a escuelas primarias y secundarias, donde se aplicarán instrumentos de evaluación antes y después de las actividades para conocer el nivel de comprensión que tienen niñas, niños y adolescentes sobre sus emociones, así como la importancia de identificarlas y manejarlas.

También se prevén acciones de apoyo para docentes, con el propósito de que cuenten con herramientas para reconocer problemas emocionales en estudiantes y conocer mecanismos de asistencia ante cargas emocionales propias del entorno escolar.

La Dirección de Salud prepara actividades dirigidas a trabajadores de empresas maquiladoras, con el fin de acercar información y herramientas relacionadas con el cuidado de la salud mental en los espacios laborales.

En la reunión participaron las regidoras y regidores Mireya Porras Armendáriz, Héctor Hugo Avitia Corral y Dina Salgado Sotelo, además de Victoria Barraza Echeverría, coordinadora de la Unidad Mixta de Defensa Legal y Atención Psicológica para Policías y sus Familias de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

También estuvieron presentes representantes de SIPINNA, DIF Municipal, Instituto Municipal de la Juventud, Dirección de Educación, Centros Comunitarios y Dirección de Salud, quienes colaborarán en las actividades programadas para la semana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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