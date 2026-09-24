Reconoce Ichitaip al Gobierno Municipal por mapa del Presupuesto Participativo

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El Gobierno Municipal recibió reconocimiento por una herramienta georreferenciada que permite consultar avances de obras.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Juárez, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, fue reconocido por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública por la práctica proactiva Mapa Georreferenciado del Presupuesto Participativo.

La distinción fue otorgada por el desarrollo de una herramienta tecnológica orientada a facilitar el acceso ciudadano a información pública relacionada con las obras y proyectos derivados del Presupuesto Participativo.

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El titular de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, informó que el proyecto fue realizado en coordinación con la Coordinación de Transparencia y la Dirección de Informática, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer los mecanismos de consulta pública.

“Este es un trabajo conjunto con la Coordinación de Transparencia y la Dirección de Informática, en el que trabajamos por contribuir al fortalecimiento de las herramientas de acceso a la información pública”.

De acuerdo con el funcionario, el reconocimiento refleja la disposición de la administración municipal para poner a disposición de la ciudadanía información mediante una plataforma tecnológica que permite conocer el estatus de avance de las obras.

Aguilera Brenes señaló que esta práctica forma parte de las instrucciones establecidas desde el inicio de la administración municipal, primero por el presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y actualmente por el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel, para mantener acciones enfocadas en resultados para la población.

“Es una muestra clara de la indicación que desde el día uno de Gobierno, el presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar y ahora nuestro alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel, nos han dado para seguir ofreciendo los mejores resultados en beneficio de la población”.

El funcionario agregó que trabajar de forma transparente contribuye a generar confianza con las y los juarenses, además de fortalecer la credibilidad de las acciones que implementa el Gobierno Municipal en beneficio de la comunidad.

El Mapa Georreferenciado del Presupuesto Participativo se suma a las herramientas municipales orientadas a mejorar la consulta pública, el seguimiento ciudadano y la rendición de cuentas sobre proyectos ejecutados con recursos definidos mediante participación social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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