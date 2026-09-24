Invitan a rodeo familiar en la Arena Santa Elena

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El evento se realizará el sábado 26 de septiembre con competencias, música, baile, comida y artículos vaqueros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Arena Rodeo Santa Elena será sede este sábado 26 de septiembre de un evento familiar que reunirá competencias de rodeo, música, baile, venta de comida y artículos vaqueros.

Las actividades comenzarán a partir de las 5:00 de la tarde, informó en conferencia de prensa Manuel Estrada, director del recinto y promotor del encuentro.

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El programa incluirá jineteo de toros, lazo sencillo, lazo doble, amarre de chiva y carrera de barriles, además de otras actividades preparadas para las familias asistentes.

En las competencias participarán jinetes y exponentes provenientes de Villa Ahumada, Samalayuca, el Valle de Juárez, Chihuahua, Delicias y Casas Grandes.

Los organizadores informaron que también se contará con la participación de mujeres y menores en diferentes disciplinas del rodeo.

Ricardo Hernández, jinete de toros, invitó a quienes no conocen esta tradición a asistir y disfrutar las distintas pruebas en un ambiente familiar.

Por su parte, Ismael Rojas destacó la participación de varias competidoras en la carrera de barriles, así como exhibiciones de lazo, amarre de chiva y monta de toros.

Al concluir las competencias se llevará a cabo un baile amenizado por Los Dos Amigos y Armando Luna y su Banda.

Representantes de la Dirección General de Desarrollo Económico señalaron que este tipo de actividades fortalecen la convivencia, preservan tradiciones y contribuyen al impulso del turismo, comercio, servicios y economía local.

Los organizadores indicaron que se mantendrán en coordinación con Protección Civil para vigilar las condiciones meteorológicas y garantizar la seguridad de las personas asistentes.

La Arena Rodeo Santa Elena se ubica sobre la prolongación del Eje Vial Juan Gabriel, aproximadamente 400 metros al sur, después de la glorieta.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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