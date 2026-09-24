Invita IPACULT a función de títeres en Parque Urbano Suroriente

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La obra “El Panadero” se presentará de manera gratuita el domingo 27 de septiembre, a las 6:00 de la tarde.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a las familias juarenses a la función de teatro de títeres “El Panadero”, que se presentará el domingo 27 de septiembre en el Parque Urbano Suroriente.

La actividad forma parte del programa “Suroriente, Comunidad y Cultura” y estará a cargo de la compañía juarense Teatro de Títeres Huitzilin.

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La presentación se llevará a cabo a las 6:00 de la tarde y será gratuita, con una propuesta escénica dirigida principalmente a niñas y niños.

“El Panadero” cuenta la historia de un personaje que comienza su rutina diaria entre ingredientes, masa y horno, hasta que la aparición inesperada del Diablo transforma su jornada en una narración llena de imaginación.

Teatro de Títeres Huitzilin es una compañía originaria de Ciudad Juárez dedicada a difundir la historia, tradiciones y cultura de México mediante espectáculos orientados a las infancias.

A través de un lenguaje sencillo, sus montajes abordan etapas históricas, leyendas prehispánicas y temas de interés para nuevas generaciones, utilizando los títeres como herramienta para fomentar el conocimiento y la imaginación.

La agrupación también busca acercar al público a distintas técnicas de este arte escénico, entre ellas cámara negra, muñeco bocón, marioneta de hilo, muñeco guiñol y bunraku, inspirado en la tradición japonesa.

La función forma parte además de las actividades de las Brigadas Culturales para Personas Mayores, programa coordinado por el IPACULT junto con el DIF Municipal y la Dirección General de Centros Comunitarios.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que acercar actividades culturales a distintos sectores de la ciudad permite generar puntos de encuentro para las familias.

La funcionaria señaló que mantener una agenda cultural gratuita contribuye a fortalecer la identidad comunitaria, promover la convivencia familiar y ampliar el acceso al arte para niñas, niños, jóvenes, personas adultas y personas mayores.

El IPACULT reiteró la invitación a acudir este domingo al Parque Urbano Suroriente y disfrutar de esta propuesta de teatro de títeres como parte de las acciones culturales impulsadas en distintas zonas de Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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