Presenta IPACULT maratón Juárez es México por Día del Cantante Ranchero

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El evento se realizará el domingo 27 de septiembre en la explanada del Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez presentó el evento “Juárez es México” Maratón Día del Cantante Ranchero, que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de septiembre.

La celebración iniciará a las 12:00 del mediodía en la explanada del Centro Municipal de las Artes, con la participación de intérpretes locales y una invitada especial procedente de Guadalajara, Jalisco.

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Durante la conferencia participaron la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, y el cantante Gerardo Fierro, “El Príncipe del Falsete”, promotor del movimiento del Día del Artista Ranchero.

Olivas destacó que para el Instituto es importante fortalecer el legado y las tradiciones de la música ranchera, al tratarse de una expresión vinculada con la identidad cultural de México.

La funcionaria señaló que llevar este encuentro al primer cuadro de la ciudad representa una oportunidad para acercar la cultura y las artes a la ciudadanía, además de generar un espacio de convivencia familiar.

Gerardo Fierro destacó la importancia de impulsar el reconocimiento de las y los intérpretes del género ranchero y continuar consolidando desde Ciudad Juárez las actividades relacionadas con esta conmemoración.

El maratón contará con la participación de numerosos exponentes de la música ranchera, entre ellos Natalia Barraza, Álvaro Castro, Jesús Estupiñán, César Félix, Álvaro Fernández, Lupita Flores, Cecy Leyva, Alejandro Maldonado, Yesika Minor, Katia Núñez y Úrsula Olivas.

También participarán Gerardo Plata, Alondra Ramírez, Laura Romero, Gerardo Salas, Marco Antonio Valtierra, Lluvia Vega y otros intérpretes, con acompañamiento de mariachi en vivo.

Como invitada especial se presentará Sandra Guevara, originaria de Guadalajara, Jalisco, dentro del programa musical previsto para la jornada.

Como parte del evento se realizará la develación de una placa conmemorativa por el Día del Artista Ranchero, fecha instituida oficialmente el 24 de septiembre en honor al onomástico de la cantante Aída Cuevas.

El IPACULT invitó a las familias juarenses a acudir este domingo al Centro Municipal de las Artes y participar en esta celebración dedicada a la música ranchera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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