Invita IPACULT al espectáculo de danza Cielito Lindo en el CMA

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La presentación será este sábado 26 de septiembre, a las 11:00 horas, con entrada gratuita en el Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la comunidad a asistir al espectáculo de danza Cielito Lindo, que será presentado por la Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición del Centro Municipal de las Artes.

La función se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, en el Foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del CMA, con entrada gratuita para las familias juarenses.

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El espectáculo forma parte de la temporada 44 de la compañía, dirigida por los maestros Lilia Ruvalcaba y Carlos Guerrero, quienes han impulsado este proyecto como un espacio de formación artística y difusión de expresiones dancísticas vinculadas con el patrimonio cultural de México.

A través de la presentación, el público podrá realizar un recorrido por distintas manifestaciones de la cultura mexicana, en el que la danza, la música, el vestuario y las tradiciones se integran para representar la diversidad cultural de diferentes regiones del país.

La compañía está conformada por alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad, quienes reciben formación en disciplinas como danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y repertorio de folclor mexicano.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de espectáculos permiten acercar a las familias a la riqueza cultural del país mediante propuestas artísticas que contribuyen a preservar y transmitir sus tradiciones.

“Cielito Lindo es una celebración de la danza y de las tradiciones que dan identidad a México”.

El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, señaló que continuará impulsando actividades orientadas a fortalecer el acceso a la cultura, promover la participación comunitaria y contribuir a la formación de nuevos públicos.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía para acudir este sábado al Centro Municipal de las Artes y disfrutar gratuitamente de la presentación de la Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición.

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