Invita IPACULT al espectáculo de danza Cielito Lindo en el CMA

La presentación será este sábado 26 de septiembre, a las 11:00 horas, con entrada gratuita en el Centro Municipal de las Artes.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la comunidad a asistir al espectáculo de danza Cielito Lindo, que será presentado por la Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición del Centro Municipal de las Artes.
La función se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, en el Foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del CMA, con entrada gratuita para las familias juarenses.
El espectáculo forma parte de la temporada 44 de la compañía, dirigida por los maestros Lilia Ruvalcaba y Carlos Guerrero, quienes han impulsado este proyecto como un espacio de formación artística y difusión de expresiones dancísticas vinculadas con el patrimonio cultural de México.
A través de la presentación, el público podrá realizar un recorrido por distintas manifestaciones de la cultura mexicana, en el que la danza, la música, el vestuario y las tradiciones se integran para representar la diversidad cultural de diferentes regiones del país.
La compañía está conformada por alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad, quienes reciben formación en disciplinas como danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y repertorio de folclor mexicano.
La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de espectáculos permiten acercar a las familias a la riqueza cultural del país mediante propuestas artísticas que contribuyen a preservar y transmitir sus tradiciones.
“Cielito Lindo es una celebración de la danza y de las tradiciones que dan identidad a México”.
El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, señaló que continuará impulsando actividades orientadas a fortalecer el acceso a la cultura, promover la participación comunitaria y contribuir a la formación de nuevos públicos.
La invitación está abierta a toda la ciudadanía para acudir este sábado al Centro Municipal de las Artes y disfrutar gratuitamente de la presentación de la Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición.
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