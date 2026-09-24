Emiten alerta preventiva por tormentas severas en Ciudad Juárez

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El periodo de mayor probabilidad de lluvia y actividad eléctrica se prevé entre las 6:00 de la tarde y las 3:00 de la madrugada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades emitieron una alerta preventiva de vigilancia ante la posibilidad de tormentas severas en Ciudad Juárez, vigente hasta las 8:00 de la mañana del viernes 25 de septiembre.

De acuerdo con la actualización publicada a la 1:38 de la tarde de este jueves, las probabilidades de lluvia y tormentas continuarán durante el resto del día.

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El pronóstico señala que las condiciones podrían incrementarse gradualmente después de las 4:00 de la tarde, por lo que se mantiene el llamado a la población para tomar precauciones.

El periodo con mayor probabilidad de precipitaciones y actividad eléctrica se prevé entre las 6:00 de la tarde y las 3:00 de la madrugada.

Durante ese lapso podrían desarrollarse tormentas con lluvia intensa, posible caída de granizo, fuertes rachas de viento y descargas eléctricas.

Las autoridades informaron que un sistema nuboso aislado avanzaba hacia la ciudad desde el sector sur, con desplazamiento moderado en dirección al norte.

Aunque al momento del reporte no presentaba desarrollo de tormenta, el sistema podría generar lluvias de muy ligeras a moderadas en las zonas por donde transite.

Después de las 3:00 de la madrugada y durante la mañana del viernes se espera una disminución gradual en las probabilidades de lluvia y tormentas.

Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, por lo que pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones y recomendaciones oficiales.

Protección Civil recomendó evitar cruzar calles inundadas, arroyos o zonas con acumulación de agua, así como reportar cualquier emergencia al número 911.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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