Recorren regidores colonias para identificar reserva territorial en Juárez

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La Comisión de Asentamientos Humanos revisó predios en cinco zonas para analizar posibles asignaciones a familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Asentamientos Humanos realizaron un recorrido por distintos sectores de la ciudad para verificar la disponibilidad de reserva territorial y revisar predios que podrían ser considerados para atender necesidades de vivienda.

La visita se llevó a cabo en coordinación con el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, y comprendió cinco zonas de la ciudad, entre ellas las colonias La Conquista, La Campesina y la continuación de la José Sulaimán.

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Durante el recorrido, los funcionarios revisaron las condiciones físicas de diversos terrenos, así como la posibilidad de que algunos predios actualmente en desuso puedan ser considerados para futuras asignaciones.

La regidora María Dolores Adame Alvarado, coordinadora de la Comisión, informó que en la visita participaron los ediles Jorge Marcial Bueno Quiroz y José Eduardo Valenzuela Martínez, además del director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Roberto Mora Palacios, y personal de la Dirección de Asentamientos Humanos.

Adame Alvarado explicó que el recorrido permitió ubicar físicamente puntos que podrían representar una alternativa para familias que requieren un espacio donde establecerse; sin embargo, señaló que será necesario realizar un análisis técnico para determinar cuáles terrenos cuentan con las condiciones y factibilidades necesarias.

Para dar seguimiento a la revisión, se contempla una reunión de trabajo con personal del IMIP, a fin de analizar las características de las áreas visitadas, precisar cuántos lotes podrían ser asignados y definir cuáles cumplen con los requisitos correspondientes.

En el caso de la colonia La Conquista, se confirmó la existencia de 48 lotes pendientes de asignación, los cuales están destinados exclusivamente a familias afectadas por las lluvias registradas durante 2025.

Estos espacios permanecerán reservados para las familias damnificadas, aunque en caso de que alguna determine no aceptar el lote asignado, se revisarán las razones y, conforme a las condiciones aplicables, podría considerarse su asignación a otras familias con necesidad de vivienda.

La Comisión Edilicia de Asentamientos Humanos continuará con la revisión de las alternativas detectadas durante el recorrido, con el objetivo de contar con información precisa sobre la reserva territorial disponible y las posibilidades de atención para familias que requieren un predio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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