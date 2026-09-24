Realizarán tercera edición de Resilientes y Cambalacheras en Parque de la Familia

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La jornada será este sábado 26 de septiembre, con intercambio de ropa, servicios médicos, acopio de residuos y actividades ambientales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La tercera edición de Resilientes y Cambalacheras se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre en el Parque de la Familia, con actividades orientadas al intercambio de prendas, reutilización de artículos, servicios municipales, atención a la salud y cuidado del medio ambiente.

La coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arleth Hidalgo González, informó que la jornada se desarrollará de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con la participación de distintas dependencias del Gobierno Municipal y actividades dirigidas a la comunidad.

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De acuerdo con la funcionaria, uno de los objetivos principales es fomentar entre la ciudadanía una cultura de reutilización y aprovechamiento de artículos que aún pueden tener una segunda vida, para evitar que terminen como residuos.

En la actividad participarán la Dirección de Ecología, la Dirección General de Centros Comunitarios, la Dirección General de Servicios Públicos, Parques y Jardines, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez y la Dirección de Atención y Bienestar Animal.

Durante el evento, las personas asistentes podrán acceder a servicios como toma de glucosa, atención médica, optometría y ultrasonido pélvico, además de otras acciones municipales concentradas en un mismo espacio.

También se habilitarán puntos de acopio para recibir medicamentos caducos, aparatos electrónicos en desuso, telas y prendas que ya no puedan reutilizarse, con el propósito de canalizarlos a un manejo adecuado.

Las primeras 100 personas que participen en el cambalache de ropa recibirán un árbol, mientras que personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal ofrecerá la aplicación de spray contra garrapatas para mascotas.

Para sumarse al intercambio, las personas deberán llevar cinco prendas de vestir en buen estado y aportar 100 pesos, dinámica que les permitirá seleccionar seis prendas reutilizadas durante la jornada.

La ropa deberá entregarse limpia, sin manchas y en condiciones adecuadas para que otra persona pueda utilizarla. En esta edición se recibirán prendas para mujer y hombre, pero no zapatos.

Hidalgo González señaló que este tipo de actividades busca facilitar que las familias adopten prácticas de cuidado ambiental y, al mismo tiempo, tengan acceso a distintos servicios del Gobierno Municipal.

A partir de las 12:00 del mediodía se incorporarán más de 20 emprendedoras locales con la venta y exhibición de diversos productos, entre ellos artículos elaborados de manera artesanal.

La Coordinación de Resiliencia reiteró la invitación a las familias juarenses para acudir al Parque de la Familia, ubicado en la calle Valle de Juárez sin número, en la colonia Infonavit San Lorenzo, y participar en las actividades programadas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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