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Preparan empresarios el “Spring Break en la Juárez” para el 28 de marzo

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El evento incluirá música en vivo, DJs y oferta gastronómica para impulsar la actividad económica en el corredor del centro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Empresarios del corredor comercial de la avenida Juárez preparan una nueva edición del evento “Spring Break en la Juárez”, programado para el sábado 28 de marzo, en coordinación con el Gobierno Municipal.

La directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, informó que la actividad surge tras la respuesta positiva obtenida en la edición realizada el año pasado, lo que motivó a comerciantes del sector a repetir el evento para atraer visitantes al centro de la ciudad.

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La funcionaria explicó que en esta ocasión la organización estará encabezada directamente por los empresarios de la avenida Juárez, quienes impulsan el concepto como parte de las estrategias para fortalecer la actividad económica y promover la convivencia en esta zona tradicional de Ciudad Juárez.

“Los empresarios del sector se encuentran entusiasmados por repetir esta actividad que busca atraer a familias juarenses y visitantes al tradicional corredor del centro de la ciudad”.

El programa contempla presentaciones de grupos musicales y DJs, además de una amplia oferta gastronómica para los asistentes. Durante el evento participarán food trucks y restaurantes locales, que ofrecerán diversos platillos y opciones culinarias.

Para facilitar el desarrollo de las actividades, se prevé el cierre de la avenida Juárez en el tramo comprendido entre las calles Mejía y Tlaxcala, lo que permitirá habilitar espacios para el escenario, las áreas de comida y el flujo peatonal.

La funcionaria destacó que se espera una importante asistencia de ciudadanos, por lo que invitó a las familias a participar en esta actividad que busca reactivar el centro histórico y fortalecer el comercio local.

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