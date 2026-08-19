Preparan calle Bolivia como ruta alterna por paseos ciclistas y Juangabrielísimo

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Parques y Jardines realizó poda y levantamiento de copa para facilitar la circulación vehicular durante cierres parciales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de poda formativa y levantamiento de copa de árboles en la calle Bolivia, como parte de las acciones previas a los paseos ciclistas programados durante cuatro domingos y a los festejos del Juangabrielísimo.

La intervención tiene como objetivo liberar el paso para vehículos y unidades de transporte público que utilizarán esta vialidad como ruta alterna ante los cambios temporales de movilidad previstos en la zona.

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El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, explicó que estas labores se llevan a cabo debido a que durante ambos eventos se contemplan cierres parciales en las avenidas Heroico Colegio Militar y 16 de Septiembre, lo que generará mayor flujo vehicular por calles aledañas.

“Estamos realizando poda formativa y elevación de copa de árboles, ya que es importante que los vehículos y las unidades de transporte público puedan transitar sin inconvenientes ocasionados por la vegetación”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre la calle Ing. David Herrera Jordán y la avenida Insurgentes, además de intervenciones sobre la avenida 16 de Septiembre.

Zamarrón Saldaña indicó que estas acciones derivan de acuerdos establecidos en reuniones de trabajo encabezadas por el Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, donde se revisaron las adecuaciones necesarias para la implementación de nuevas rutas de movilidad y la reconfiguración de espacios destinados a la circulación ciclista.

El funcionario señaló que, además de facilitar el tránsito vehicular durante los eventos, la poda formativa contribuye al desarrollo saludable de los árboles y permite mantener en mejores condiciones la imagen urbana de la zona.

Con estas labores, el Municipio busca anticipar afectaciones a la movilidad y preparar vialidades alternas para los días en que se realicen los paseos ciclistas y las actividades relacionadas con el Juangabrielísimo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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