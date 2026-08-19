Refuerza Control de Tráfico señalización nocturna en vialidades de Juárez

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas instalaron reductores de velocidad, vialetas reflejantes y pintura termoplástica en distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas del área de Control de Tráfico, perteneciente a la Coordinación General de Seguridad Vial, continúan con trabajos nocturnos de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Como parte de estas acciones, el personal instaló reductores de velocidad sobre la calle Pinocelli, en sus intersecciones con las calles 1970 y David de la Fuente, con el objetivo de contribuir a una circulación más segura en la zona.

- Publicidad - HP1

La dependencia también colocó vialetas reflejantes sobre los carriles del bulevar Óscar Flores Sánchez, en el tramo comprendido entre el bulevar Zaragoza y la calle Montes Urales.

De igual manera, se realizaron trabajos de aplicación de pintura termoplástica para delimitar carriles de circulación vehicular sobre el bulevar Óscar Flores Sánchez, desde la avenida Plutarco Elías Calles hasta el bulevar Zaragoza.

La corporación pidió a las y los automovilistas disminuir la velocidad al transitar por zonas donde se realizan trabajos de mantenimiento, así como respetar los señalamientos viales y la presencia de cuadrillas en vía pública.

Seguridad Vial señaló que estas acciones buscan mejorar las condiciones de tránsito y reducir riesgos de incidentes automovilísticos, especialmente en vialidades de alta circulación.

La Coordinación General de Seguridad Vial informó que mantendrá este tipo de intervenciones como parte de la estrategia “Por una mejor cultura vial”, orientada a crear conciencia y responsabilidad entre quienes transitan por la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.