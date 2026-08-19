Refuerza Policía Cibernética prevención de fraudes y secuestros virtuales

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Regidores revisaron acciones preventivas contra delitos digitales que afectan a familias y sectores productivos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural se reunieron con integrantes de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de conocer las acciones preventivas que se realizan contra delitos digitales.

Durante el encuentro, la encargada de la Policía Cibernética, Cristal Fran, explicó a la coordinadora de la Comisión, Mayra Karina Castillo Tapia, y al regidor José Mauricio Padilla, las estrategias de orientación dirigidas a la ciudadanía para prevenir fraudes telefónicos y otros riesgos en línea.

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La funcionaria señaló que se han detectado fraudes telefónicos que afectan a agricultores y trabajadores del sector agropecuario, por lo que una de las principales recomendaciones es no proporcionar información personal o familiar ante llamadas sospechosas.

De acuerdo con la Policía Cibernética, cortar la comunicación de inmediato permite interrumpir el contacto con personas que buscan generar miedo, presión o confusión para obtener dinero mediante engaños.

La corporación mantiene disponible el número comunitario 656-582-7399, a través del cual se pueden solicitar capacitaciones para instituciones educativas, centros de trabajo, empresas y organizaciones, además de recibir orientación sobre posibles delitos cibernéticos.

Como parte de las acciones de prevención, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal prepara un taller dirigido a madres y padres de familia, enfocado en evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de secuestros virtuales.

La estrategia contempla el uso de la aplicación Family Link, herramienta que permite vincular dispositivos de madres y padres con los de sus hijos, establecer controles parentales, conocer su actividad digital y fortalecer el acompañamiento cuando los menores se encuentran sin supervisión directa.

La Policía Cibernética explicó que el secuestro virtual de menores puede iniciar mediante videojuegos o plataformas digitales, donde personas desconocidas establecen contacto con niñas, niños o adolescentes para obtener información personal y familiar.

Con esos datos, los delincuentes pueden construir una situación ficticia de peligro, hacer creer al menor que sus padres enfrentan un problema o fueron secuestrados, y convencerlo de salir de su domicilio o perder contacto con su familia.

Posteriormente, los responsables llaman a madres o padres para afirmar falsamente que tienen al menor retenido y exigir dinero. La corporación precisó que no se trata de un secuestro real, sino de una estrategia de manipulación y engaño.

Ante estos riesgos, la Policía Cibernética exhortó a las familias a mantener comunicación constante con niñas, niños y adolescentes, conocer las aplicaciones y videojuegos que utilizan, y evitar que compartan información personal con desconocidos.

Las escuelas, empresas y centros de trabajo interesados en recibir pláticas preventivas pueden comunicarse al teléfono 656-582-7399 o acudir a la Dirección de Investigación de la SSPM, en el área de Delitos Cibernéticos.

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