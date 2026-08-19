Plantea Mercado Libre expandir operaciones en Ciudad Juárez con centro de servicio

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Representantes de Mercado Libre presentaron al Municipio un modelo de expansión que incluiría agencias y un centro de servicio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, sostuvo una reunión con representantes de Mercado Libre, quienes expusieron el interés de la empresa en ampliar sus actividades en esta frontera mediante la instalación de un “Service center”.

Durante el encuentro, los representantes de la compañía señalaron que Ciudad Juárez mantiene una dinámica económica relevante, por lo que es considerada un punto estratégico para fortalecer su operación logística y de atención en la región.

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Además del centro de servicio, la empresa planteó la posibilidad de implementar el modelo de agencias Mercado Libre, mediante el cual pequeños negocios podrían destinar parte de sus locales al almacenamiento y entrega de paquetes.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, este esquema permitiría que comerciantes locales reciban paquetes de la plataforma para que los clientes acudan a recogerlos directamente en esos establecimientos, generando ingresos adicionales para los negocios participantes.

“Vinieron a presentarnos el modelo, lo que permitirá a pequeños negocios almacenar paquetes y recibir pago por ello”, comentó Enrique Licón Chávez.

El coordinador de Directores, Enrique Licón Chávez, quien acompañó al alcalde durante la reunión, explicó que el modelo busca aprovechar espacios comerciales ya existentes, con el objetivo de ampliar la cobertura logística de la empresa en la ciudad.

Los representantes indicaron que el proyecto podría generar una derrama económica local, así como empleos directos e indirectos asociados a la operación del centro de servicio y al funcionamiento de las agencias.

“El Municipio se comprometió a brindar todas las posibilidades dentro del marco legal para la cristalización de este proyecto”, señaló.

El Gobierno Municipal manifestó disposición para acompañar el proceso dentro de sus atribuciones legales, mientras la empresa analiza las condiciones para concretar su expansión en esta frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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