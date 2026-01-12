Plantea Cabildo exhorto para ampliar transporte público nocturno hasta las 02:00 horas

Publicidad - LB2 -

La propuesta busca beneficiar a trabajadores con horarios nocturnos y será analizada en sesión ordinaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Juárez contempla enviar un exhorto al Gobierno del Estado para que se amplíe el horario del transporte público hasta las 02:00 horas, con el objetivo de atender a personas que ingresan o salen de sus centros laborales durante la noche.

Durante la Sesión Previa de Cabildo número 32, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que se trata de un proyecto de acuerdo presentado por la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, el cual será discutido en la sesión ordinaria del próximo miércoles.

La edil expuso que la propuesta responde a una necesidad cotidiana de la ciudad, al considerar que una parte importante de la población se traslada en horarios nocturnos y carece de opciones suficientes de movilidad.

“Se propone algo muy razonable y se basa en que el Gobierno del Estado analice extender el servicio del JuárezBus hasta las 02:00 de la mañana; se solicita que se reconozca la realidad de nuestra ciudad y las necesidades de su gente trabajadora”, expresó.

El punto fue respaldado por los regidores Antonio Domínguez Alderete, Luz Clara Cristo Sosa y Alejandro Daniel Acosta Aviña, así como por la síndica Ana Carmen Estrada García, quienes coincidieron en que la medida tendría un impacto positivo para la comunidad, en especial para quienes regresan a casa o se dirigen a sus empleos durante la madrugada.

En la misma sesión previa, el Cabildo acordó analizar la designación del Auditorio Cívico Benito Juárez como recinto oficial para la entrega de los reconocimientos del Deportista del Año 2026, ceremonia que se propone realizar el 29 de enero a las 18:00 horas, en Sesión Solemne.

Asimismo, se discutirá la solicitud de apoyo económico para el atleta olímpico Uziel Aarón Muñoz Galarza, especialista en lanzamiento de bala, quien solicitó 875 mil 200 pesos para su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028, al ser considerado uno de los máximos representantes de México en su disciplina.

Finalmente, las y los regidores acordaron analizar también una solicitud de apoyo económico por 561 mil 200 pesos para la realización del Congreso de Líderes de la Hermandad de Comunidades Nueva Alianza, evento programado del 28 al 31 de enero, que contempla actividades de liderazgo espiritual y acciones de apoyo social, con la asistencia estimada de más de 100 participantes.

