    enero 26, 2026 | 10:04
    Juárez / El Paso

    Persistirán las bajas temperaturas en Ciudad Juárez durante los próximos días

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Protección Civil mantiene alerta preventiva ante mínimas bajo cero y rachas de viento moderadas.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una alerta preventiva por bajas temperaturas para este lunes 26 de enero, ante las condiciones climatológicas que se prevén en la ciudad y que mantendrán un ambiente frío, especialmente durante la noche y la madrugada.

    Para este lunes se pronostica una temperatura máxima de 8 grados centígrados, con cielo mayormente soleado, mientras que el viento se mantendrá entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación se considera baja, entre el 0 y 4 por ciento.

    Durante la noche de este lunes se espera un descenso significativo de la temperatura, con una mínima de -3 grados centígrados, condiciones que refuerzan el riesgo para personas en situación vulnerable, así como para quienes permanecen a la intemperie por periodos prolongados.

    Protección Civil informó que la alerta preventiva se mantendrá activa durante los próximos dos días, debido a la persistencia del frío. Para el martes se prevé una temperatura máxima de 11 grados y una mínima de -2 grados centígrados, con cielo soleado y vientos similares a los de este lunes, sin probabilidad relevante de lluvia.

    En tanto, para el miércoles se anticipa una temperatura máxima de 12 grados centígrados y una mínima de 1 grado, con cielo parcialmente soleado, manteniéndose las condiciones de viento y baja probabilidad de precipitaciones.

    La autoridad municipal exhortó a la población a tomar precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente durante la noche y madrugada, abrigarse adecuadamente y proteger a niñas, niños, adultos mayores y mascotas, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por la Dirección General de Protección Civil.

    REPORTAJE ESPECIAL
