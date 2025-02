Participó alcalde en diálogo de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuellar, participó éste día en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, evento en el que tomaron parte alcaldes de distintas regiones del país, así como titulares de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México.

Ciudad Juárez, Chih .- La conferencia, en la cual tomó parte a través de la plataforma digital Zoom, estuvo a cargo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, quien saludó a las y los 64 presidentes municipales que estuvieron presentes.

- Publicidad - HP1

“Es un honor dirigirme a ustedes en esta conferencia nacional, la cual es un espacio fundamental para consolidar estrategias de seguridad pública que fortalezcan la paz y el desarrollo en nuestros municipios”, dijo el funcionario federal.

“La seguridad no es un desafío exclusivo del ámbito federal o estatal, es una responsabilidad compartida que recae en todos nosotros, también de los municipios de las autoridades y de la policía, por ello, la Conferencia de Seguridad Pública Municipal es un pilar estratégico para articular acciones conjuntas de compartir experiencias y fortalecer capacidades de los gobiernos locales”, agregó.

García Harfuch dijo que el motivo de la reunión es claro, impulsar el fortalecimiento, implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para el periodo 2025-2030.

“En este nuevo periodo de implementación de modelo, nos queremos enfocar en cuatro ejes que marcarán la diferencia de la construcción de un nuevo modelo de seguridad más efectivo y cercano a la ciudadanía”, mencionó.

“El primero es la carrera policial; no se puede seguir viendo la labor policial como una actividad de corto plazo. Es urgente consolidar un esquema de carrera policial que garantice estabilidad laboral, la cual compromete a los elementos a desarrollar mucho mejor su trabajo”, indicó.

“La dignificación; si queremos policías comprometidos con su labor, debemos garantizarles, condiciones dignas de trabajo”, explicó.

“Nuestros cuerpos de seguridad deben de contar con protocolos efectivos, capacitación especializada, enfocadas en la atención de este problema”, señaló.

Explicó que la policía de proximidad es el cuarto eje, todos coincidimos aquí, no hay mejor estrategia de seguridad, que una policía Cercana a la comunidad. Con este modelo buscamos que los policías no sean visto solo como agentes de reacción si no como aliados de la prevención y resolución de conflictos.

“Este reto que enfrentamos en grande, pero también tenemos una oportunidad única de transformar a nuestras policías, la implementación del modelo es una estrategia de estado, una puesta por la prevención y dignificación por la proximidad”, indicó.

Geraldine Ponce Hernández, alcaldesa de Nayarit y presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, señaló que esta conferencia es un objetivo claro de definir estrategias efectivas para atender la seguridad desde lo local.

“Debemos de fortalecer nuestras capacidades para garantizar la seguridad de las familias mexicanas, desde esta conferencia reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las policías municipales”, dijo.

Llamó a la unidad y al trabajo coordinado, ya que la seguridad no es un tema de colores ni de partidos, es un tema de compromiso con la gente, resaltó que hoy más que nunca los municipios necesitan estar unidos en un proyecto que busque trabajar la dignidad, y la dimensión de la cultura de paz.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.