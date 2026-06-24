Participan estudiantes del Colegio Rayenare en recorrido cultural por el MAHCH

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Alumnos conocieron la historia regional y el patrimonio cultural a través del programa “Grandes Exploradores del Museo”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Estudiantes del Colegio Rayenare participaron en un recorrido educativo en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), como parte de las actividades impulsadas por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) para promover el conocimiento histórico y cultural entre las nuevas generaciones.

La visita formó parte del programa “Grandes Exploradores del Museo”, una iniciativa que busca complementar la formación académica de niñas, niños y jóvenes mediante experiencias interactivas relacionadas con el patrimonio histórico de la región.

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Durante la jornada, las y los alumnos recorrieron las salas permanentes del museo, donde conocieron aspectos relevantes de la historia del norte de México a través de exposiciones dedicadas a Paquimé, el Entorno Natural, las Dunas de Samalayuca, los Petrograbados, la Jornada Mogollón, la Entrega de El Chamizal y el México Prehispánico.

Además, realizaron un recorrido por los jardines del recinto, donde observaron réplicas de culturas mesoamericanas y de Paquimé, lo que permitió ampliar su comprensión sobre las civilizaciones que contribuyeron al desarrollo cultural del país.

Como parte de las actividades complementarias, los estudiantes participaron en un taller de elaboración de máscaras y visitaron una exposición de rocas y piezas históricas pertenecientes al Museo Regional del Valle de Juárez, fortaleciendo el aprendizaje mediante dinámicas prácticas y participativas.

“Estas experiencias enriquecen la formación integral de las y los jóvenes, al fomentar la observación, el pensamiento crítico, la creatividad y una mayor valoración de la historia y la cultura de Ciudad Juárez y del país”, destacó la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas.

La funcionaria subrayó la importancia de impulsar programas que fortalezcan los vínculos entre las instituciones educativas y los espacios dedicados a la preservación y difusión del patrimonio cultural, con el objetivo de acercar el arte y la historia a las nuevas generaciones.

A través de iniciativas como “Grandes Exploradores del Museo”, el Gobierno Municipal y el IPACULT continúan promoviendo actividades orientadas a fortalecer la identidad cultural de niñas, niños y jóvenes juarenses mediante el conocimiento y valoración de su patrimonio histórico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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