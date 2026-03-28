Participan Bravos en limpieza y rehabilitación de la Plaza Cervantina

Publicidad - LB2 -

Jugadores, autoridades y ciudadanos se sumaron a labores comunitarias en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Jugadores y jugadoras del FC Juárez, junto con personal del Gobierno Municipal y vecinos del sector, participaron en una jornada de limpieza y rehabilitación en la Plaza Cervantina, como parte del programa “Juárez Amanece Limpio”.

La actividad se llevó a cabo en el Centro Histórico con el objetivo de mejorar el entorno urbano y fortalecer el uso comunitario de los espacios públicos, en una zona que ha sido impulsada como punto de encuentro cultural en el primer cuadro de la ciudad.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada, los participantes realizaron labores de barrido, recolección de basura y trabajos de pintura, en un esfuerzo conjunto por dignificar este espacio que en los últimos años ha sido recuperado por colectivos ciudadanos y autoridades.

El evento contó con la presencia del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, así como del director técnico del equipo fronterizo, Pedro Caixinha, además de integrantes del plantel varonil y femenil de Bravos.

“Es importante mantener en buen estado los espacios comunes para beneficio de las familias juarenses”, expresó el alcalde durante la jornada.

La Plaza Cervantina ha sido objeto de diversos procesos de rehabilitación con el propósito de consolidarse como un corredor cultural activo, donde se desarrollan actividades como conciertos, bazares, talleres artísticos y eventos comunitarios, especialmente durante los fines de semana.

Ubicada entre las calles Ramón Corona, Ignacio de la Peña y Lerdo, este espacio alberga iniciativas culturales impulsadas por colectivos locales, además de actividades permanentes en espacios creativos y talleres independientes.

En la jornada también participaron trabajadores de Parques y Jardines y de la Dirección de Limpia, quienes junto con habitantes del sector reforzaron las acciones de mantenimiento, en línea con la estrategia municipal de recuperación de espacios públicos y fortalecimiento del tejido social.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.