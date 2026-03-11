Participa dependencia municipal en semana académica cultural del Cobach 7

Publicidad - LB2 -

Estudiantes presentaron proyectos de emprendimiento enfocados en la generación de paz y bienestar social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas del Municipio participó en la Semana Académica Cultural del Colegio de Bachilleres, plantel 7, donde estudiantes presentaron proyectos de emprendimiento orientados no solo al desarrollo de negocios, sino también a la promoción de la paz y el bienestar social en la comunidad.

Durante la actividad, el titular de la dependencia, David Medina Rodríguez, asistió como jurado en la presentación de proyectos elaborados por alumnos de quinto y sexto semestre, quienes expusieron diversas iniciativas ante autoridades educativas y representantes invitados.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que su participación se dio tras recibir la invitación por parte de directivos del plantel, quienes organizaron la jornada académica con el propósito de impulsar la creatividad, la innovación y la construcción de la paz a través de la educación y el emprendimiento juvenil.

“Se trata de proyectos muy novedosos que buscan dar a los jóvenes la oportunidad de emprender negocios que, además de generar ingresos, puedan contribuir a la pacificación de la ciudad”.

Durante la jornada se presentaron siete proyectos finalistas, los cuales abordaron distintas causas sociales y plantearon propuestas de negocio con impacto positivo en la comunidad, integrando ideas orientadas al fortalecimiento del tejido social y la generación de oportunidades para la juventud.

“La idea es que los estudiantes comprendan que emprender no solo se trata de hacer dinero, sino de crear oportunidades, generar empleo y aportar beneficios a la sociedad”.

Al concluir la presentación, uno de los proyectos fue seleccionado para representar al plantel en la siguiente etapa del certamen a nivel estatal, como parte del concurso Shark Tank 2026 impulsado en la institución educativa.

Medina Rodríguez agradeció la invitación de la directora del plantel 7, Julia Rosa Garza Cano, y de Rocío Bernal, responsable del concurso en la institución, al destacar que este tipo de espacios fortalecen la formación integral de las y los estudiantes de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.