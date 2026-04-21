Otorgan apoyos a atletas juarenses para competencias nacionales e internacionales

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El Municipio destinó 142 mil pesos para respaldar a deportistas en distintas disciplinas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Comisión Edilicia del Deporte y Cultura Física, definió la entrega de apoyos económicos para atletas y equipos que representarán a Ciudad Juárez en competencias estatales, nacionales e internacionales.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez informó que en esta ocasión se distribuyeron 142 mil pesos entre deportistas de diversas disciplinas, como pentatlón, basquetbol, porristas, atletismo, beisbol, decatlón, voleibol y box.

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Explicó que los beneficiarios participarán en eventos dentro y fuera del país, por lo que los recursos buscan contribuir a cubrir gastos derivados de traslados, hospedaje y otras necesidades logísticas.

“Estos viajes representan un gasto considerable para las familias, por lo que se busca apoyar en necesidades como hospedaje o gastos imprevistos”.

Los destinos de competencia incluyen estados como Oaxaca, Sinaloa, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Querétaro y Chihuahua, así como sedes internacionales en Estados Unidos, República Dominicana y Colombia.

La edil destacó que este tipo de apoyos permite fortalecer el desarrollo deportivo local, al facilitar la participación de atletas juarenses en escenarios de mayor nivel competitivo.

Asimismo, señaló que el respaldo institucional responde a la necesidad de impulsar el talento local y reducir las barreras económicas que enfrentan las familias de los deportistas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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