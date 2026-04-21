Anuncian “Picnic Pastelero” para impulsar emprendimiento local en Ciudad Juárez

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El evento reunirá a más de 80 reposteros y panaderos en el Paseo Juan Gabriel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede del “Picnic Pastelero”, un evento que busca promover el talento local y fortalecer el emprendimiento en el sector gastronómico, particularmente entre reposteras, panaderas y pasteleras de la región.

La directora de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño, señaló que este tipo de encuentros fomentan el consumo local y generan espacios para que emprendedores den a conocer sus productos, amplíen su clientela y establezcan redes de colaboración.

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El evento, en su primera edición, es organizado por la chef Jaz Gutiérrez, quien explicó que la iniciativa surge con la intención de crear una experiencia que combine tradición, creatividad y convivencia familiar, además de consolidar una comunidad de emprendedores en la ciudad.

“Este proyecto nace con la intención de crear una experiencia única que combine tradición, sabor y creatividad”.

El “Picnic Pastelero” se llevará a cabo el viernes 1 de mayo, en el Paseo Juan Gabriel sobre la avenida 16 de Septiembre, en un horario de 17:00 a 22:00 horas, con acceso gratuito para el público.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de postres, panadería tradicional, repostería creativa y un bazar de emprendedores, además de música en vivo y espacios diseñados para la convivencia.

Asimismo, se contará con la participación de chefs invitados que evaluarán aspectos como creatividad, presentación y sabor, en un ejercicio que busca reconocer la calidad de las propuestas locales.

Los organizadores informaron que ya se cuenta con más de 80 participantes inscritos, con la expectativa de alcanzar cerca de 100 expositores, lo que posiciona al evento como una plataforma emergente para el impulso económico y creativo en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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