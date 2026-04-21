Interviene Municipio espacios públicos en Parajes de San Juan con programa comunitario

Publicidad - LB2 -

Las acciones buscan fomentar la convivencia y recuperar áreas para uso de vecinos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez implementó el programa “El Barrio Se Activa” en el fraccionamiento Parajes de San Juan, con el objetivo de mejorar espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria.

La jornada se desarrolló en el Parque Comunitario Monte Everest, donde se realizaron intervenciones mediante urbanismo táctico en distintas áreas, como la cancha deportiva, zona de ejercicios y el foro artístico.

- Publicidad - HP1

Estas acciones, coordinadas por la Dirección General de Centros Comunitarios, permitieron la rehabilitación y resignificación de espacios para el uso de las y los habitantes, promoviendo entornos más funcionales y accesibles.

“Con El Barrio Se Activa buscamos que las y los vecinos se apropien de sus espacios, los mantengan en buen estado y los conviertan en puntos de encuentro”.

El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó que la participación ciudadana es clave para generar un impacto positivo en las colonias, al involucrar directamente a los vecinos en el mejoramiento de su entorno.

El programa forma parte de una estrategia municipal orientada a impulsar la cohesión social y recuperar espacios públicos, mediante actividades que fomentan el deporte, la cultura y la convivencia.

Autoridades informaron que estas intervenciones continuarán en otros sectores de la ciudad, con el propósito de elevar la calidad de vida de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.