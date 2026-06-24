Ofrecerá OMEJ descuentos para liberar vehículos durante la Cruzada por Juárez

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La dependencia municipal instalará un módulo de atención para apoyar a ciudadanos con unidades resguardadas en corralones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) anunció que participará en la próxima edición de la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, donde ofrecerá descuentos a propietarios de vehículos que permanecen resguardados en los corralones municipales.

La jornada de atención ciudadana se llevará a cabo el sábado 27 de junio, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la colonia Gómez Morín, específicamente en el cruce de las calles Adolfo Christlieb Ibarrola y Rafael Preciado Hernández.

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El director de la OMEJ, Jaime Flores Castañeda, invitó a la ciudadanía a acudir al evento para conocer los beneficios disponibles y recibir orientación sobre los procedimientos necesarios para recuperar sus unidades.

“Estamos dando descuentos, muy grandes descuentos. Somos la segunda dependencia más visitada en las cruzadas y verdaderamente estamos dando facilidades para que la gente pueda sacar su vehículo”, señaló el funcionario.

El titular de la dependencia destacó que la OMEJ mantiene una participación constante en las cruzadas organizadas por el Gobierno Municipal y aseguró que los apoyos para la liberación de vehículos han generado una importante respuesta por parte de la población.

Durante la jornada, los ciudadanos podrán recibir información personalizada sobre adeudos, requisitos y opciones de regularización, con el propósito de facilitar la recuperación de vehículos que permanecen en los depósitos municipales.

Las Cruzadas por Juárez forman parte de una estrategia de atención directa a la ciudadanía mediante la cual distintas dependencias acercan trámites, servicios y programas a diversos sectores de la ciudad.

La OMEJ reiteró el llamado a las personas con vehículos resguardados en corralones municipales para que aprovechen los descuentos y facilidades que estarán disponibles durante esta actividad, orientada a resolver situaciones pendientes y brindar atención directa a los usuarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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