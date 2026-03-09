Ofrecen dependencias municipales servicios gratuitos en Granjas de Chapultepec

Publicidad - LB2 -

Atención se brinda durante esta semana en el Centro Comunitario previo a la Cruzada por Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dependencias del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez brindan servicios gratuitos a la población en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec, como parte de las actividades previas a la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, programada para el próximo 14 de marzo.

La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que estas jornadas se realizan del lunes 2 al viernes 13 de marzo, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones ubicadas en calle Alberto García 7918.

Durante este lunes 9 de marzo participan personal de Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Tesorería y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), quienes ofrecen orientación, trámites y atención directa a los vecinos.

Para mañana martes, se contempla la presencia de Atención Ciudadana, Seguridad Pública Municipal, Alumbrado Público, Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico, mientras que el miércoles 11 acudirán también Regulación Comercial, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).

El jueves 12 de marzo participarán Atención Ciudadana, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Asentamientos Humanos, y el viernes 13 se sumarán Centros Comunitarios y la Dirección de Limpia.

Estas actividades forman parte de la preparación para la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, que se realizará el sábado 14 de marzo de 9:30 a 13:30 horas en la colonia Revolución Mexicana, en el cruce de las calles General Julio Acosta y General Calixto Contreras.

La funcionaria destacó que esta estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno Federal, con el objetivo de acercar servicios y programas a las comunidades de la ciudad.

