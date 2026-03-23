Ofrece Municipio apoyo a abuelos de Eitan Daniel y refuerza campaña contra violencia infantil

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Autoridades llaman a la concientización tras caso que conmocionó a Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que el Gobierno Municipal brindará apoyo a los abuelos del niño Eitan Daniel en caso de que lo soliciten, tras el hecho que generó conmoción en la comunidad.

El alcalde señaló que el respaldo podría canalizarse a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, con sede en la Unidad Administrativa Benito Juárez, donde los familiares pueden acercarse para gestionar cualquier tipo de ayuda.

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En paralelo, destacó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal mantiene activa una campaña permanente para prevenir y erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, la cual se implementa en coordinación con áreas de comunicación social.

“Esta campaña ya se había lanzado desde antes de que se registrara esta tragedia y se está trabajando permanentemente por parte del DIF”

El edil reconoció que el caso representa una situación trágica y compleja, al señalar que este tipo de hechos resultan difíciles de anticipar incluso dentro del entorno familiar.

Indicó que durante reuniones de la Mesa de Seguridad se ha abordado la importancia de fortalecer acciones de prevención, enfocadas en la concientización social sobre el cuidado y protección de la niñez.

Asimismo, reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando estrategias orientadas a sensibilizar a la población y prevenir conductas de violencia infantil, mediante campañas informativas y programas de atención.

Estas acciones buscan reforzar la protección de menores en la ciudad, en un contexto donde autoridades han insistido en la necesidad de detectar y atender oportunamente situaciones de riesgo dentro del entorno familiar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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