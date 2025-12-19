Ofrece Educación Vial curso de manejo defensivo a choferes de transporte de personal

Publicidad - LB2 -

Capacitan a 14 conductores para prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y promover prácticas responsables al volante, la Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Educación Vial, impartió un curso de manejo defensivo dirigido a choferes de transporte de personal.

La capacitación contó con la participación de 14 conductores, quienes recibieron formación teórica y práctica enfocada en la prevención de accidentes y en el manejo seguro dentro de las principales calles y avenidas de la ciudad.

Durante el curso se abordaron temas clave como la anticipación de riesgos, la conducción en condiciones adversas, la responsabilidad del conductor y la identificación de comportamientos de alto riesgo que incrementan la probabilidad de incidentes viales.

La dependencia destacó que el manejo defensivo es una herramienta fundamental para reducir accidentes de tránsito, especialmente en el transporte de personal, donde los choferes tienen a su cargo la seguridad de múltiples usuarios.

A través de este tipo de acciones, la Coordinación General de Seguridad Vial busca que los conductores tomen decisiones oportunas y adecuadas ante situaciones de emergencia, minimizando riesgos tanto para los pasajeros como para otros automovilistas.

Finalmente, la corporación reiteró que estas estrategias forman parte de los esfuerzos permanentes para impulsar una mejor cultura vial, reducir incidentes y fomentar la conciencia y responsabilidad al transitar por las vialidades de Ciudad Juárez.

