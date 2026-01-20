Obtiene Ciudad Juárez segundo lugar nacional en Presupuesto Participativo

Publicidad - LB2 -

El modelo municipal fue reconocido por su impacto social y alcance ciudadano en Buenas Prácticas Municipales 2025.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez fue reconocido a nivel nacional al obtener el segundo lugar en el programa de Presupuesto Participativo, dentro de la evaluación de Buenas Prácticas Municipales 2025, informó el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes.

El funcionario destacó que este reconocimiento es resultado del trabajo sostenido para fortalecer y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, bajo la instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien desde el inicio de su administración impulsó la democratización en la toma de decisiones públicas.

“Estamos muy contentos de recibir esta distinción como municipio, siempre muy claros y atentos a la instrucción del Presidente Municipal, quien desde el día uno nos encargó fomentar y potencializar los alcances de la participación ciudadana”, expresó Aguilera Brenes.

De acuerdo con la evaluación nacional, los indicadores considerados para otorgar la distinción incluyeron el impacto social, la cantidad de recursos invertidos, el número de obras realizadas y la participación ciudadana, elementos en los que Ciudad Juárez destacó frente a otros municipios del país.

El programa de Presupuesto Participativo ha permitido beneficiar a asociaciones civiles, escuelas y colonias, consolidándose como un esquema integral y transversal que vincula a distintos sectores de la comunidad en proyectos de mejora del entorno urbano y social.

En esta edición, Ciudad Juárez se ubicó únicamente por debajo del municipio de Toluca, Estado de México, que obtuvo el primer lugar por una diferencia mínima en la evaluación, lo que posiciona a la frontera como referente nacional en participación ciudadana.

Aguilera Brenes subrayó que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual modelo visibiliza a la ciudadanía que propone y decide, fortaleciendo la corresponsabilidad social en el desarrollo de la ciudad y planteando el reto de seguir elevando los estándares de participación y transparencia en los próximos ejercicios.

