Obtiene Ciudad Juárez primer lugar nacional en Premio al Buen Gobierno Municipal

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El reconocimiento distingue la estrategia “Juárez Resiliente y Sostenible” incluida en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Ciudad Juárez obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2025, en la categoría de Ciudades Sostenibles, reconocimiento otorgado por las estrategias implementadas dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

El director general de Planeación y Evaluación, Emilio Flores, informó que el galardón fue entregado el pasado viernes en el Recinto Nacional de Administración Pública, donde se reconoció el eje transversal “Juárez Resiliente y Sostenible: Adaptación y Respuesta para un Futuro Seguro”.

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El funcionario explicó que esta estrategia plantea un modelo de gestión pública enfocado en fortalecer la capacidad de la ciudad para anticipar, resistir y adaptarse a crisis sociales, urbanas, ambientales y económicas, mediante una gobernanza preventiva y coordinada centrada en la población.

Añadió que, a través de este enfoque, los programas municipales se han alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que permite impulsar proyectos que priorizan tanto el bienestar social como la protección del entorno ambiental.

Flores destacó que el proyecto cuenta con acompañamiento de organismos internacionales como ONU-Hábitat, lo que ha permitido desarrollar instrumentos estratégicos como la Visión Ciudad Juárez 2040, orientada a preparar a la ciudad frente a los retos del futuro.

Por su parte, la coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arlet Hidalgo González, explicó que el eje transversal integra 166 acciones específicas en las que participan 37 dependencias municipales, las cuales trabajan de forma coordinada para impulsar políticas públicas con impacto directo en la ciudad.

Estas acciones, señaló, están vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas e incluyen temas como planeación urbana, adaptación al cambio climático, reducción de desigualdades, inclusión social y fortalecimiento de espacios públicos.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reconoció el trabajo de las áreas involucradas en el seguimiento de esta estrategia, que permitió a Ciudad Juárez obtener el primer lugar nacional en esta edición del premio.

En la convocatoria participaron 112 municipios del país con 194 proyectos, resultando Ciudad Juárez ganador en la temática de ciudades sostenibles.

El reconocimiento es otorgado por un jurado integrado por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, la Conferencia Nacional de Municipios de México, la Federación Nacional de Municipios de México y el Instituto Latinoamericano de Formación Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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