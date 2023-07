Obras del puente Carlos Villarreal concluirán en agosto, asegura Alcalde

Publicidad - LB2 -

Refrenda Alcalde que las obras del puente Carlos Villarreal concluirán en agosto

Lunes 24 de Julio del 2023.- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que las obras del puente Carlos Villarreal terminarán el próximo mes, por lo que la estructura será entregada en las siguientes semanas.

El alcalde señaló que actualmente se trabaja a marchas forzadas tanto en la obra como en el recarpeteo con el propósito de abrir completamente toda esa área y aunque no le han informado sobre una posible apertura de alguno de los tramos, en caso de haber opción, analizarán la propuesta, ya que la idea es liberar especialmente los carriles que llevan al Puente Internacional De las Américas.

“No me han reportado que haya alguna posibilidad de apertura de alguna parte pero sí puedo decir con mucha certeza que sí lo vamos a entregar en agosto, no me atrevo a dar un día exacto pero sí va a ser en agosto”, refirió durante la rueda de prensa que llevó a cabo en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

Hace unos días, el edil comentó que las nuevas obras evitarán accidentes, ya que el puente Carlos Villarreal ahora es mucho más seguro, pues durante décadas la estructura no recibió mantenimiento.

Los trabajos de rehabilitación de ese puente iniciaron el 17 de febrero con la intensión de traer beneficio a la sociedad juarense.

Esta obra cuenta con una inversión de alrededor de 95 millones de pesos y permitirá la rehabilitación del puente Carlos Villarreal, mediante la reparación de los cuatro claros que pasan por encima de la avenida Heroico Colegio Militar, así como las demoliciones de trabes, losas, parapetos, banquetas y guarniciones, para ser reconstruidos en su totalidad.

Como parte de los trabajos, se recupera la altura reglamentada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en puentes de estas características, la cual es de 5.50 metros de espacio libre entre la vialidad que pasa por debajo y la parte baja de estas estructuras.