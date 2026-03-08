Marchan miles de mujeres en Ciudad Juárez para exigir justicia e igualdad por el 8M

Publicidad - LB2 -

Colectivos y familias recorrieron el centro de la ciudad para recordar víctimas de feminicidio y desaparición; autoridades reportan saldo blanco

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández).– Miles de mujeres salieron a las calles de Ciudad Juárez este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para participar en una marcha en la que exigieron justicia, igualdad y el esclarecimiento de casos de feminicidio y desaparición.

Se estima que alrededor de 10 mil mujeres participaron en la movilización organizada por colectivos, organizaciones sociales y familias, quienes se congregaron desde el mediodía en el Monumento a Benito Juárez para iniciar la marcha.

El contingente avanzó por diversas calles del centro hasta llegar a la Cruz de Clavos, ubicada a un costado del Puente Internacional Paso del Norte, donde se realizaron pronunciamientos en favor de los derechos de las mujeres.

Consignas y denuncias

Durante la movilización, las participantes portaron cartulinas, mantas y pancartas con mensajes de denuncia, en los que recordaron casos de feminicidio y desaparición que aún permanecen sin resolver.

Entre las consignas que resonaron en las calles del primer cuadro de la ciudad destacaron frases como:

“Ni una más”

“Porque viva se la llevaron, vivas las queremos”

También se recordaron casos emblemáticos como el de Esmeralda Castillo Rincón, quien desapareció a los 14 años en Ciudad Juárez el 19 de mayo de 2009 cuando se dirigía a la secundaria.

Asimismo, una madre portaba una cartulina con fotografías de Nancy Vela, asesinada en 2023, con el mensaje:

“Me quitaron a mi hija, arquitecta, docente y artista… me dejaron la rabia y con ella haré justicia”.

Otra de las pancartas hacía referencia al caso de Kezaline Corona, asesinada en junio de 2019, mientras que su padre Francisco Corona permanece desaparecido desde hace cinco años.

Marcha incluyente

En el contingente participaron mujeres de todas las edades, incluyendo niñas, jóvenes, adultas y madres que acudieron incluso con bebés y menores de edad.

Las manifestantes vestían principalmente playeras en tonos morado, rosa, negro y blanco, colores asociados con el movimiento por los derechos de las mujeres.

Recorrido de la marcha

El recorrido inició en el Monumento a Benito Juárez y continuó por:

Calle Constitución

Juan de Dios Peza

Avenida 16 de Septiembre

Túnel de la avenida 16

Avenida Juárez, hasta llegar a la Cruz de Clavos.

Saldo blanco

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que se desplegó un operativo de vigilancia con elementos a pie y en unidades que se mantuvieron a la expectativa sin intervenir en la movilización.

Autoridades reportaron saldo blanco, aunque se registraron algunas pintas durante la marcha, sin incidentes mayores.

Por su parte, la Coordinación de Seguridad Vial apoyó con el control del tránsito en distintos cruceros de avenidas como Paseo Triunfo de la República, Vicente Guerrero, Constitución, 16 de Septiembre y Juárez, para facilitar el paso del contingente y evitar accidentes.

La jornada concluyó de manera pacífica, con miles de voces que reiteraron su exigencia de justicia, seguridad y respeto a los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez.

