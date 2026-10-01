Mantiene Protección Civil monitoreo del Río Bravo tras aumento del caudal

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Autoridades reportaron saldo blanco y trabajan en limpieza del bulevar Norzagaray por escurrimientos y arrastre de lodo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil mantiene el monitoreo del Río Bravo, luego del incremento en el caudal registrado desde la tarde del miércoles, informó el titular de la dependencia, Sergio Rodríguez.

El funcionario señaló que, a partir del aumento del nivel del río, se estableció vigilancia constante en la zona para prevenir riesgos a la población y atender posibles afectaciones en sectores colindantes al cauce.

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Rodríguez informó que personal de la dependencia trabajó alrededor de 20 horas en el resguardo del área, con saldo blanco y únicamente escurrimientos en algunos puntos del Río Bravo.

“Estuvimos trabajando alrededor de 20 horas resguardando el sitio, afortunadamente se tiene saldo blanco, solo se tienen escurrimientos en algunos puntos del Río Bravo”, expresó.

El titular de Protección Civil indicó que, como parte de las acciones preventivas, se realizaron taponamientos en sifones para evitar inundaciones en colonias ubicadas cerca del río.

También señaló que el monitoreo se mantiene en coordinación con personal de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, ante los volúmenes de agua que alcanzaron hasta 180 metros cúbicos por segundo.

Las labores actuales se concentran en la recuperación del área afectada por escurrimientos, con apoyo de maquinaria para retirar lodo residual, tierra de arrastre y otros materiales acumulados.

“Estamos trabajando ahora en la recuperación del área con maquinaria, levantando todo el lodo residual y tierra para abrir nuevamente la vialidad y que todo funcione con normalidad”, añadió.

Por su parte, el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que la dependencia trabaja en coordinación con Protección Civil dentro del plan de respuesta inmediata a la ciudadanía en distintos sectores de la ciudad.

Solís explicó que durante este jueves las acciones de limpieza se concentraron en el bulevar Bernardo Norzagaray, debido a la acumulación de agua proveniente del Río Bravo.

En el sector norponiente se realizan labores para retirar tierra de arrastre y desechos acumulados por la corriente, con el objetivo de dejar la vialidad en condiciones adecuadas para su reapertura.

El funcionario señaló que trabajos similares se han realizado en la carretera Juárez-Porvenir y en el bulevar Manuel Talamás Camandari, como parte de la atención a zonas afectadas por escurrimientos.

La Dirección de Limpia indicó que, una vez que Protección Civil determine que existen condiciones seguras para reabrir las vialidades, se solicitará a la ciudadanía conducir con precaución para evitar accidentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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