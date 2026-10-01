Presentan programa para mejorar atención a personas mayores en el servicio público

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La capacitación busca fortalecer competencias del personal municipal para brindar atención digna, accesible e incluyente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Atención a las Personas Mayores presentó el programa de capacitación “Fortalecimiento de competencias para la atención preferencial a personas mayores en el servicio público municipal”.

La presentación se realizó durante una reunión de la comisión, encabezada por la regidora Dina Salgado, con la participación de la regidora Patricia Mendoza.

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El programa está dirigido a personal de dependencias municipales, con el objetivo de mejorar la atención que reciben las personas mayores al realizar trámites, solicitar servicios o acudir a oficinas públicas.

La regidora Salgado explicó que la iniciativa parte del reconocimiento de que las personas mayores son usuarias de los servicios públicos y tienen derecho a recibir atención digna, accesible, respetuosa y libre de discriminación.

“Los elementos que determinan la calidad de la atención son las actitudes del personal, las formas de comunicación, condiciones de accesibilidad procedimientos institucionales y la capacidad para identificar necesidades específicas”, expuso.

La edil señaló que mejorar la atención a este sector requiere fortalecer las competencias de quienes tienen la responsabilidad de brindar servicios públicos, debido a que el contacto entre ciudadanía y Gobierno ocurre principalmente a través de las personas servidoras públicas.

Salgado advirtió que una atención inadecuada puede generar barreras para acceder a servicios, desinformación, trámites innecesariamente complejos, sentimientos de exclusión o falta de respeto, así como dependencia innecesaria de familiares o acompañantes.

También señaló que pueden reproducirse prácticas discriminatorias asociadas con la edad, por lo que el programa busca avanzar hacia una atención centrada en la persona y con enfoque de derechos.

“El resultado que esperamos es que servidores públicos tengan mayores herramientas para brindar una atención digna, respetuosa y centrada en la persona”, comentó.

La regidora explicó que el objetivo general es fortalecer las competencias del personal de las dependencias municipales para ofrecer atención preferencial, accesible, respetuosa e incluyente a las personas mayores.

El programa busca contribuir a una cultura institucional en la que las personas mayores sean reconocidas, escuchadas, orientadas y atendidas con respeto, desde el primer contacto con las áreas municipales.

Salgado informó que estas capacitaciones han sido impartidas por personal de la Coordinación de Atención a Personas Mayores del DIF Municipal a dependencias como Desarrollo Social, Centros Comunitarios y el Instituto Municipal de las Mujeres.

La Comisión Edilicia de Atención a las Personas Mayores indicó que continuará impulsando acciones para fortalecer la atención pública dirigida a este sector de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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