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Acercará DABA esterilización gratuita a Parajes de San José

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POR Redacción ADN / Agencias
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La campaña se realizará este domingo 4 de octubre en la Nueva Academia de la Policía Municipal, a partir de las 7:00 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal llevará este fin de semana una campaña de esterilización gratuita a la colonia Parajes de San José.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que la jornada se realizará este domingo 4 de octubre, a partir de las 7:00 de la mañana, en la Nueva Academia de la Policía Municipal.

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La sede se ubica en la calle Senderos de las Viñuelas, donde se atenderá a las mascotas previamente registradas para acceder al procedimiento sin costo.

Arredondo Salinas indicó que aún quedan espacios disponibles, por lo que las personas interesadas deberán ingresar a la página Basedaba.mx, localizar la campaña correspondiente y registrar a su mascota.

Para completar el registro, es necesario contar con la Clave Única de Registro de Población, tomar captura de la cita asignada y respetar el horario establecido por el sistema.

Entre los requisitos se encuentra que las mascotas sean mayores de tres meses y tengan un ayuno mínimo de 12 horas, sin agua ni alimento antes del procedimiento.

La funcionaria detalló que las hembras no deben estar lactando, además de que los animales deberán encontrarse en buen estado de salud y libres de garrapatas.

También pidió llevar a los perros con correa y a los gatos en transportadora, además de considerar el uso de bozal cuando sea necesario.

DABA exhortó a la ciudadanía a acudir únicamente en el horario de su cita, por lo que no es necesario llegar con anticipación.

La dependencia recomendó a las personas asistentes llevar sombrilla e hidratación durante la espera, como medida preventiva mientras se desarrolla la campaña.

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