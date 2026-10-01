Capacita Derechos Humanos a personal de Foxconn sobre acoso laboral

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La Dirección de Derechos Humanos impartió un taller sobre prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos impartió una capacitación dirigida a empleadas y empleados de la empresa Foxconn, enfocada en la prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral.

El taller fue desarrollado por el equipo de Capacitación y Difusión de la dependencia, como parte de las acciones permanentes orientadas a promover espacios de trabajo seguros y libres de violencia.

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Durante la sesión se abordaron conceptos clave para identificar conductas inapropiadas, así como las consecuencias legales e institucionales que pueden derivarse de este tipo de actos.

El encargado de despacho de la Dirección de Derechos Humanos, Aaron Joel Armendáriz García, señaló que la capacitación también incluyó información sobre canales oficiales y rutas de denuncia disponibles para el personal.

“Se abordaron conceptos clave, la identificación de conductas inapropiadas, las consecuencias legales e institucionales, así como los canales oficiales y rutas de denuncia disponibles para el personal”, indicó.

De acuerdo con la dependencia municipal, estas actividades buscan fortalecer la cultura de la legalidad, la equidad de género y la protección de los derechos humanos dentro de los centros de trabajo.

La capacitación forma parte de una estrategia de sensibilización para prevenir situaciones de violencia laboral, mediante información dirigida al personal y promoción de mecanismos de atención.

La Dirección de Derechos Humanos señaló que continuará impulsando talleres y acciones de difusión en distintos espacios, con el objetivo de contribuir a entornos laborales basados en el respeto mutuo y la prevención de conductas de acoso u hostigamiento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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