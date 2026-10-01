Pavimenta Obras Públicas calles del ejido El Sauzal

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La obra contempla concreto hidráulico, introducción hidrosanitaria, banquetas, guarniciones, señalética y alumbrado público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Gobierno Municipal inició los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en las calles Francisco Javier Mina y Lázaro Cárdenas, ubicadas en el ejido El Sauzal.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que las labores comenzaron con la introducción hidrosanitaria en las vialidades, como parte de las obras previas a la colocación del concreto.

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El proyecto contempla además la construcción de banquetas, guarniciones, pintura vial, señalética y alumbrado público, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para las familias del sector.

De acuerdo con Obras Públicas, la intervención representa una inversión de 21 millones 865 mil pesos y contempla la rehabilitación de una superficie de 6 mil 471 metros cuadrados.

González García señaló que la pavimentación de estas calles permitirá mejorar los traslados de quienes habitan en el ejido, además de elevar las condiciones urbanas de la zona.

El funcionario destacó que el uso de concreto hidráulico busca garantizar mayor durabilidad en las vialidades intervenidas, especialmente en sectores donde la infraestructura requiere obras de largo plazo.

La Dirección General de Obras Públicas indicó que estas acciones forman parte de los trabajos que la administración municipal ha desarrollado en distintos ejidos del municipio.

Entre las comunidades atendidas se encuentran Loma Blanca, San Isidro, San Agustín y El Millón, donde se han realizado obras de rehabilitación urbana y equipamiento comunitario.

González García mencionó que en esos sectores se han impulsado proyectos como rehabilitación de casas del adulto mayor, construcción de domos en planteles escolares y mejoramiento de calles.

Con la pavimentación de Francisco Javier Mina y Lázaro Cárdenas, el Gobierno Municipal busca fortalecer la infraestructura básica en El Sauzal y mejorar las condiciones de acceso, movilidad y servicios para sus habitantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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