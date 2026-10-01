Capacita Participación Ciudadana a comités vecinales sobre Presupuesto Participativo 2027

Publicidad - LB2 -

Coordinadores vecinales recibieron información para orientar a la ciudadanía en la presentación de proyectos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Participación Ciudadana impartió una capacitación a coordinadoras y coordinadores de comités vecinales sobre el programa de Presupuesto Participativo 2027.

La actividad se realizó como parte de las acciones orientadas a fortalecer la participación de la ciudadanía juarense en la presentación de proyectos para mejorar sus colonias.

- Publicidad - HP1

El titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes, informó que la capacitación se llevó a cabo en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social, con el propósito de compartir información sobre la próxima jornada del programa.

Durante la charla se abordaron aspectos relacionados con la convocatoria, los mecanismos de participación y la importancia de que las y los vecinos cuenten con herramientas para integrar y presentar propuestas.

Aguilera Brenes señaló que el objetivo es que más personas reciban orientación y apoyo para participar en el proceso del Presupuesto Participativo 2027.

En la capacitación participaron 24 coordinadores de comités vecinales, quienes recibieron información sobre la utilidad de este mecanismo para impulsar obras y acciones en sus comunidades.

De acuerdo con la dependencia, el programa ha sido aprovechado por la ciudadanía mediante organización vecinal y participación directa en la definición de proyectos para sus sectores.

El funcionario destacó que estos instrumentos permiten atender necesidades específicas de las colonias y contribuir a mejorar el entorno urbano de Ciudad Juárez.

La Dirección de Participación Ciudadana señaló que continuará con acciones de orientación para que más habitantes conozcan la convocatoria y puedan presentar proyectos dentro del Presupuesto Participativo 2027.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.