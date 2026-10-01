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Invitan a muestra gastronómica y artesanal Oaxaca en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La exposición contará con 34 módulos de gastronomía y artesanías en el Parque Borunda hasta el 20 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La muestra gastronómica y artesanal “Oaxaca en Ciudad Juárez” llegó por quinta ocasión a esta frontera, con una oferta de productos, alimentos y expresiones culturales de las ocho regiones de ese estado.

El organizador del evento, Adán Olivera, informó que la exposición se instaló en el Parque Borunda, donde permanecerá abierta a la ciudadanía hasta el martes 20 de octubre.

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La muestra cuenta con 34 módulos en los que se ofrecen artículos artesanales y productos gastronómicos tradicionales de Oaxaca, con atención al público de 1:00 de la tarde a 12:00 de la madrugada.

Entre los productos disponibles se encuentran huipiles, juguetes de madera, alebrijes, piezas de barro negro y molinos de piedra volcánica utilizados para la elaboración de mole.

Olivera señaló que las y los visitantes también podrán encontrar chocolate, mezcal, quesillo, pan de yema, memelas, café de olla y tlayudas preparadas por cocineros de la Sierra Sur de Oaxaca.

El organizador destacó que la exposición busca acercar a la comunidad fronteriza parte de la riqueza gastronómica, artesanal y cultural oaxaqueña, mediante la participación de productores, artesanos y cocineros tradicionales.

Durante la presentación, Olivera agradeció el apoyo del Gobierno Municipal para la realización del evento, a través de la Dirección de Regulación Comercial.

El organizador señaló que la muestra, además de generar actividad económica para las personas participantes, permite fortalecer el intercambio cultural con las familias juarenses.

La ciudadanía podrá acudir al Parque Borunda hasta el 20 de octubre para recorrer los módulos y conocer productos representativos de Oaxaca, en una edición que busca consolidarse como una tradición cultural en Ciudad Juárez.

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