Destaca Salud Municipal importancia de cuidar la salud durante la vejez

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En el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, Salud Municipal llamó a promover un envejecimiento saludable, activo y digno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, la Dirección de Salud Municipal destacó la importancia de promover hábitos y acciones que permitan llegar a la vejez en mejores condiciones de salud, bienestar y autonomía.

La conmemoración se realiza cada 1 de octubre con el propósito de reconocer las contribuciones de las personas adultas mayores y generar conciencia sobre sus derechos, calidad de vida y necesidades de atención integral.

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La Dirección de Salud Municipal señaló que el envejecimiento saludable no se limita a vivir más años, sino a conservar, en la medida de lo posible, las capacidades físicas, mentales, emocionales y sociales que permiten mantener una vida activa.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, explicó que esta etapa requiere una visión integral, en la que se consideren tanto los padecimientos físicos como la salud mental, la autonomía, la convivencia familiar y la participación comunitaria.

Entre las acciones recomendadas se encuentran mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de acuerdo con las condiciones de cada persona y acudir de manera periódica a revisiones médicas.

La funcionaria también destacó la importancia de fortalecer los vínculos sociales y familiares, ya que estos contribuyen al bienestar emocional y a la prevención de situaciones de aislamiento, abandono, discriminación o violencia.

La dependencia municipal recordó que muchas condiciones de salud que se presentan durante la vejez están relacionadas con factores acumulados a lo largo de la vida.

Por ello, señaló que las acciones de prevención deben iniciar desde etapas tempranas, mediante hábitos saludables, atención médica oportuna y seguimiento a padecimientos crónicos.

Salud Municipal indicó que promover una vejez digna implica garantizar respeto, inclusión y acompañamiento, además de reconocer la experiencia y aportaciones de las personas adultas mayores a sus familias y comunidades.

La conmemoración del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores también representa una oportunidad para reflexionar sobre los retos que enfrenta este sector de la población y fortalecer políticas de prevención, atención y cuidado.

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