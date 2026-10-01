Trabajan regidores en plan de inserción laboral para jóvenes con síndrome de Down

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La Comisión de Centros Comunitarios revisó propuestas de empleo y autoempleo para jóvenes capacitados en repostería.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Centros Comunitarios revisaron propuestas de autodesarrollo orientadas a fortalecer la inserción laboral de jóvenes con síndrome de Down.

Las propuestas están dirigidas a egresados del programa de capacitación laboral impulsado por la Dirección de Centros Comunitarios, quienes ya cuentan con preparación para integrarse a espacios productivos.

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Durante la sesión se abordó la situación de dos jóvenes que podrían incorporarse a una empresa interesada en participar en el programa, como parte de las acciones para abrir oportunidades laborales a este sector.

También se analizó la posibilidad de desarrollar alternativas de autoempleo mediante un proyecto de repostería, aprovechando la capacitación y experiencia previa de las y los jóvenes participantes.

El coordinador médico de la Dirección de Centros Comunitarios, Héctor Lara Leos, explicó que prácticamente todos los jóvenes integrados al proyecto cuentan con conocimientos en repostería.

De acuerdo con el funcionario, esta actividad representa una alternativa viable para fortalecer sus oportunidades de desarrollo laboral, ya sea mediante empleo formal o esquemas de autoempleo.

Durante la reunión también se revisó el programa de capacitación y adiestramiento para la inserción laboral de jóvenes con síndrome de Down.

Como parte del plan, se informó que el próximo 15 de octubre se llevará a cabo una reunión con empresarios del sector hotelero, pequeños comerciantes y emprendedores.

El objetivo del encuentro será promover la participación del sector productivo y generar alternativas de inserción laboral para jóvenes con síndrome de Down, tanto en empresas como en proyectos de emprendimiento.

La Comisión Edilicia de Centros Comunitarios es coordinada por el regidor José Mauricio Padilla y está integrada por las regidoras Sandra Maribel Valenzuela Martínez y Karla Michaeel Escalante Ramírez.

Los integrantes de la comisión señalaron que continuarán revisando opciones para fortalecer la inclusión laboral y el desarrollo de habilidades productivas entre jóvenes egresados de los programas de Centros Comunitarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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