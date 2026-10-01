Entrega Desarrollo Social tinacos a familias del Módulo Torres

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La dependencia municipal atendió solicitudes realizadas previamente a través de Comités de Vecinos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social entregó tinacos a familias del Módulo Torres, como parte de las acciones de atención a necesidades prioritarias en distintas zonas de Ciudad Juárez.

La entrega se realizó en respuesta a solicitudes presentadas previamente por habitantes del sector a través de los Comités de Vecinos.

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Durante la jornada, familias del Módulo Torres recibieron apoyos para mejorar sus condiciones de almacenamiento de agua, una de las necesidades planteadas por comunidades de diferentes sectores de la ciudad.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que este tipo de acciones permiten mantener contacto directo con la ciudadanía y dar seguimiento a las peticiones canalizadas mediante representantes vecinales.

“Estamos atendiendo las solicitudes que nos hacen llegar los Comités de Vecinos y buscando que los apoyos lleguen directamente a quienes los necesitan. La instrucción del Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, es mantener un trabajo cercano con la ciudadanía y dar respuesta a sus necesidades”, señaló.

Vallejo Quintana indicó que la dependencia continuará trabajando de manera coordinada con los Comités de Vecinos para identificar necesidades en las colonias y canalizar los apoyos correspondientes.

La Dirección General de Desarrollo Social señaló que estas acciones forman parte de una estrategia de atención social cercana, orientada a mejorar las condiciones de vida de las familias juarenses.

La dependencia municipal refrendó su compromiso de mantener una atención permanente en distintos sectores de la ciudad, mediante programas y apoyos que respondan a solicitudes comunitarias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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