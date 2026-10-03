Mantiene Municipio operativo de bacheo en la carretera Juárez–Porvenir y Talamás Camandari

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Cuadrillas de Obras Públicas continúan la reparación de vialidades dañadas por las lluvias, con apoyo de Seguridad Vial para agilizar la circulación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno Municipal mantiene este fin de semana un operativo de bacheo en la carretera Juárez–Porvenir y el bulevar Manuel Talamás Camandari, como parte de las acciones para atender los daños ocasionados por las lluvias registradas durante la semana pasada.

A través de la Dirección General de Obras Públicas, cuadrillas trabajan en la reparación de los baches que se formaron por las precipitaciones, con el propósito de recuperar las condiciones de ambas vialidades y mejorar la movilidad de los automovilistas que diariamente utilizan estos corredores.

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De manera paralela, personal operativo realiza labores de retiro de tierra de arrastre y lodo acumulados en distintos puntos, mientras elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial apoyan en el control del tránsito para facilitar la circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

“Estos operativos se concentran en puntos que resultaron entre los más afectados por las recientes lluvias”.

Las acciones se desarrollan por instrucciones del presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, quien ordenó priorizar la atención de los sectores con mayores afectaciones derivadas del temporal.

El Gobierno Municipal informó que los trabajos continuarán mientras las condiciones climatológicas lo permitan, con el objetivo de acelerar la recuperación de las vialidades y restablecer la circulación en las zonas intervenidas.

“El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución y tener paciencia ante las labores”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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