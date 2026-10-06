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Construye Municipio gimnasio en la Secundaria Técnica 33

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POR Redacción ADN / Agencias
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La obra forma parte del Presupuesto Participativo y tendrá una inversión superior a 8.3 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal inició la construcción de un gimnasio en la Escuela Secundaria Técnica número 33, ubicada en el fraccionamiento Pradera Dorada, como parte de los proyectos ganadores del programa de Presupuesto Participativo.

La obra está a cargo de la Dirección General de Obras Públicas, cuyo personal realiza trabajos preliminares en el plantel, entre ellos terracerías, demoliciones de una cancha existente y preparación del terreno.

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Daniel González García, titular de la dependencia, informó que el proyecto se encuentra en su etapa inicial y actualmente registra un avance del 7 por ciento.

“Actualmente mantienen obra preliminar en este proyecto, trabajando con maquinaria con terracerías, demoliciones de una cancha existente y preparando el terreno”.

El funcionario explicó que el gimnasio será construido en el área donde anteriormente se ubicaban canchas deportivas, con el propósito de aprovechar infraestructura ya existente en el plantel.

El proyecto contempla la construcción de muros en el espacio intervenido, además del aprovechamiento de un domo y columnas existentes, lo que permitirá habilitar un área cerrada para actividades escolares.

De acuerdo con Obras Públicas, el objetivo es que estudiantes y docentes cuenten con un espacio adecuado para realizar actividades recreativas, deportivas y culturales, sin que las condiciones climáticas limiten su uso.

González García detalló que la construcción del gimnasio se realizará con una inversión de 8 millones 365 mil 325 pesos, recursos destinados al desarrollo de infraestructura educativa mediante el Presupuesto Participativo.

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