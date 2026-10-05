Atiende Municipio reportes ciudadanos con cuadrillas de bacheo

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Obras Públicas reforzó trabajos en vialidades afectadas por lluvias, con prioridad en Talamás Camandari y Juárez–Porvenir.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, mantiene cuadrillas de bacheo en distintos sectores de Ciudad Juárez para atender reportes ciudadanos y reparar hoyancos generados por las lluvias recientes.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que parte de los reportes se han recibido mediante redes sociales, por lo que el personal acude a los puntos señalados para realizar las reparaciones correspondientes.

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De acuerdo con el funcionario, el objetivo de estas acciones es mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de los automovilistas, especialmente en vialidades donde las precipitaciones agravaron el deterioro de la superficie de rodamiento.

Entre los puntos atendidos este lunes se encuentran el bulevar Manuel Talamás Camandari, la carretera Juárez–Porvenir, las avenidas Santiago Troncoso y Tecnológico, así como la calle Laguna de Tamiahua.

González García señaló que actualmente las zonas prioritarias son el bulevar Manuel Talamás Camandari y la carretera Juárez–Porvenir, debido a que en ambos sectores se detectaron baches de mayor profundidad.

En esas vialidades también se realizan labores de retiro de lodo mediante cuadrillas de rastreo, como parte de la atención a las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

El director de Obras Públicas pidió paciencia a la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos, ya que la presencia de maquinaria y bacheadoras puede generar cierres parciales o reducción de carriles en algunos puntos.

El funcionario explicó que la operatividad se ha reforzado conforme mejoran las condiciones climáticas, lo que permite ampliar la presencia de cuadrillas en vialidades con mayores daños.

Durante los próximos días, Obras Públicas continuará con el despliegue de personal y maquinaria para atender los reportes acumulados, así como los puntos detectados por la dependencia durante los recorridos de supervisión.

El Gobierno Municipal reiteró que las labores de bacheo forman parte de la respuesta inmediata para recuperar condiciones de circulación en calles y avenidas afectadas por las recientes precipitaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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