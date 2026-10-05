Repavimenta Obras Públicas calle Paseo del Santuario en Villa Colonial

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El proyecto municipal tuvo una inversión de 1 millón 056 mil pesos y abarcó una superficie de mil 747 metros cuadrados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, repavimentó la calle Paseo del Santuario, ubicada en la colonia Villa Colonial, como parte de las acciones de mejoramiento de vialidades en la ciudad.

El director de Obras Públicas, Daniel González García, informó que el proyecto representó una inversión de 1 millón 056 mil pesos y tuvo como objetivo mejorar las condiciones de circulación en ese sector habitacional.

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La obra consistió en el retiro de la carpeta asfáltica dañada y la posterior repavimentación de la vialidad, en una superficie de mil 747 metros cuadrados.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre las calles Nueva Vizcaya y Durazno, dentro de la colonia Villa Colonial.

González García señaló que Obras Públicas mantiene actividad en distintos puntos de Ciudad Juárez, como parte del programa de rehabilitación de calles y atención a vialidades con deterioro.

Entre las calles donde se reporta actividad se encuentran Ramón Alcázar, Privada de Bellota, Dinamarca, Escocia, Fotógrafos, Litógrafos, Obsidiana y Camino a Escudero, entre otras.

El funcionario indicó que también se tiene prevista la rehabilitación de más vialidades en diferentes sectores de la ciudad, conforme avance la programación de obras municipales.

Entre las calles contempladas se encuentran Mitla, Guadiana, Mijes, Francisco Javier Mina, Cajamarca, Rubidio, Laguna de Guzmán, Hidrógeno, Anenecuilco, Bosques de Camargo, Eréndira B y Amaranto.

La Dirección General de Obras Públicas informó que estos trabajos forman parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura vial, reducir daños en calles y facilitar la movilidad de automovilistas y residentes.

El Gobierno Municipal señaló que continuará con la intervención de vialidades en diversos sectores, de acuerdo con las prioridades establecidas por la dependencia responsable de las obras.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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