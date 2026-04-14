Acusa Morena derroche y opacidad en Cuarto Informe del Gobierno de Chihuahua

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Diputados señalan inconsistencias, falta de resultados y uso propagandístico de programas estatales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado criticó el Cuarto Informe de Gobierno estatal, al considerar que carece de resultados concretos y presenta opacidad en el manejo de los recursos públicos.

Durante el posicionamiento, el diputado Pedro Torres Estrada afirmó que el documento se basa en una narrativa publicitaria y cifras que no reflejan mejoras reales en la calidad de vida de la población, señalando que se trata de una relación de actividades sin impacto tangible.

“Es una relación de actividades sin impacto real, sostenida en cifras maquilladas”.

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El legislador acusó que, a cuatro años de administración, persiste un manejo ineficiente de los recursos, con posibles riesgos de corrupción y ausencia de obras relevantes en sectores clave como salud, educación y movilidad.

En materia de programas sociales, Morena cuestionó la efectividad de estrategias como NutriChihuahua, al considerar que se trata de un esquema asistencial sin impacto estructural, mientras que en el caso de MediChihuahua denunció falta de reglas de operación y un gasto significativo en publicidad sin claridad en resultados.

“Se privilegia la propaganda sobre los resultados”.

Asimismo, señaló que el nivel de abasto de medicamentos reportado implica un déficit importante en insumos de alta demanda, lo que impacta directamente en el acceso a la salud, especialmente para personas sin seguridad social.

El grupo parlamentario también advirtió sobre rezagos sociales, al indicar que miles de personas habrían ingresado a condiciones de pobreza extrema en la entidad, además de cuestionar la negativa del gobierno estatal para adherirse a esquemas de apoyo a personas con discapacidad.

En otros rubros, se señalaron inconsistencias en el presupuesto destinado al campo, críticas a proyectos de seguridad como la Torre Centinela en Ciudad Juárez, y retrasos en el desarrollo del sistema de transporte JuárezBus.

“Es la confirmación de años de rezago en temas sensibles para la ciudadanía”.

Finalmente, Morena sostuvo que el informe refleja una falta de resultados sustantivos y de transparencia, por lo que reiteró la necesidad de replantear la política pública estatal con base en rendición de cuentas y atención efectiva a las problemáticas sociales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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