Aguas con los Sueros sin Receta

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En los últimos años, hemos presenciado un auge de tendencias sobre salud y belleza que se extienden por las redes sociales y el internet. Una de las que más preocupa es la moda de inyectarse sueros vitaminados sin receta médica ni control profesional. Estos tratamientos son vendidos como soluciones mágicas para obtener energía, lucir una piel radiante o reforzar el sistema inmunológico por influencers, celebridades y “expertos” autoproclamados. Pero detrás de esta panacea hay riesgos reales para la salud, que pueden tener consecuencias graves e incluso fatales.

Los sueros vitaminados se han hecho populares gracias a la facilidad con que circulan las informaciones y las desinformaciones en redes sociales. No hace falta más que echar un vistazo a Instagram o TikTok y verás innumerables publicaciones de gente conectada a un gotero asegurando que después de un “shot” de vitaminas se sienten renovados y llenos de vitalidad. Las clínicas estéticas y los spas han aprovechado esta moda ofreciendo paquetes de infusiones que prometen de todo, desde mejorar el aspecto físico hasta curar la resaca. Pero, pocos se paran a cuestionar los peligros de este consumo indiscriminado.

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Uno de los principales problemas es la falsa sensación de seguridad que produce la palabra “vitaminas”. Se cree, erróneamente, que al tratarse de sustancias necesarias para el organismo y encontrarse presentes en los alimentos, no pueden causar ningún daño. Sin embargo, el cuerpo humano está hecho para absorber las vitaminas en cantidades específicas, por medio de la alimentación, y siempre bajo una regulación natural. Administrar dosis elevadas y directas al torrente sanguíneo sin un previo diagnóstico puede causar desde reacciones alérgicas graves hasta intoxicaciones, fallas renales o hepáticas o alteraciones metabólicas. Hay casos documentados de personas que han muerto a causa de las complicaciones de esas prácticas, creyendo que estaban invirtiendo en su salud.

Las raíces de este fenómeno se pueden rastrear hasta la sobreinformación a la que estamos expuestos. Las redes sociales, a pesar de haber democratizado el acceso al conocimiento, también han abierto la puerta a la confusión y la manipulación. Cualquiera con una cámara puede ser un “gurú” de la salud y la presión para pertenecer a una élite de “super salud” o “super belleza” ha creado una nueva ansiedad social. Las fotos de cuerpos perfectos, las rutinas infalibles y los testimonios de cambio rápido hacen creer que todos debemos aspirar a ese nivel de perfección aunque cueste lo que cueste.

Este contexto crea un caldo de cultivo peligroso, en el que la gente busca soluciones rápidas para ideales inalcanzables, sin pensar en las consecuencias. Es sólo un ejemplo más de cómo la obsesión por la salud y la estética nos puede llevar a tomar decisiones precipitadas y arriesgadas: la automedicación con sueros vitaminados. Además, clínicas y vendedores sin escrúpulos aprovechan esta vulnerabilidad, promocionando tratamientos sin base científica ni respaldo médico y poniendo en riesgo la vida de sus clientes.

Hoy es urgente que como sociedad aprendamos a diferenciar entre información verídica y publicidad engañosa. La salud es un asunto de gravedad que debe estar en manos de profesionales idóneos. Antes de seguir cualquier tendencia, aunque parezca atractiva, es importante consultar con un médico y recordar que no hay una solución mágica para la belleza o la vitalidad.

En definitiva, el boom de los sueros vitaminados es un reflejo de la presión social que genera la sobreinformación y la búsqueda de la perfección al instante. Un simple deseo de mejorar puede acabar en tragedia. Es hora de poner la salud antes que las tendencias y aprender a informarnos con responsabilidad.

Daniela González Lara Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.